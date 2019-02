Wiener Linien: Neue U-Bahn-Klos kommen noch 2019

Die Wiener Linien haben mit "Sanifair" einen ersten neuen Betreiber für ihre Toiletten gefunden. Die WC-Anlagen in sechs U-Bahnstationen sollen noch heuer umgebaut und mit Servicepersonal in Betrieb gehen.

Neuer Betreiber für U-Bahn-Klos in Wien gefunden

“Sanifair” betreibt bereits eine WC-Anlage am Hauptbahnhof für die ÖBB, so ähnlich werden auch die anderen Toiletten aussehen. In folgenden U-Bahnstationen werden die Anlagen neu gestaltet: Praterstern, Schwedenplatz, Stephansplatz, Volkstheater, Karlsplatz und Westbahnhof. Laut Wiener Linien sollen die Detailgespräche dafür noch im Februar beginnen und noch heuer die ersten neuen Toiletten samt Servicepersonal in Betrieb gehen.