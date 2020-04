Wiener Linien: Maskenpflicht in den Öffis und verdichtete Intervalle

Ab 13. April müssen Öffi-Fahrgäste einen Mund- und Nasenschutz tragen. Da auch das öffentliche Leben ab 14. April wieder langsam hochgefahren werden soll, werden die Wiener Linien Ihre Intervalle verdichten und so Platz für die Fahrgäste schaffen.

Wiener Linien verdichten ihren Fahrplan wieder

U-Bahn, Bim und Bus fahren dann wieder in einem angepassten Fahrplan analog zum Angebot des Ferienfahrplans eines Wochentags mit kurzen Intervallen. So ist die U1 untertags etwa alle drei Minuten statt alle zwei Minuten unterwegs, die Straßenbahnlinie 43 fährt alle vier Minuten statt alle drei Minuten. Die Linie 57A ist in der Morgenspitze beispielsweise statt wie bisher alle sechs Minuten alle sieben Minuten unterwegs. An Samstagen und Sonntagen gilt der Sonntagsfahrplan.