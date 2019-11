Wiener Linien laden zum Probesitzen im neuen X-Wagen

Ab sofort kann im U2xU5 Infocenter der Wiener Linien auf den originalgetreuen Sitzen des zukünftigen X-Wagens Platz genommen werden.

Die ersten originalgetreuen Sitze wurden nun in das neue X-Wagen-Vorführmodell im U2xU5 Infocenter der Wiener Linien eingebaut. Jetzt heißt es: Vorbeikommen und Probesitzen.

Probefahrt im neuen X-Wagen-Modell der Wiener U-Bahn

"Als Umweltstadträtin freue ich mich, dass die neuen X-Wagen-Züge im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit neue Standards setzen. Alle Materialien sind zu über 90 Prozent wiederverwertbar und die U-Bahn-Sitze sind aus hochwertig beschichtetem Schichtholz. Und man sitzt wirklich sehr gut und bequem auf den neuen Sitzen", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Die Anordnung der Sitze erfolgt in einer Kombination aus den gewohnten Quersitzen mit zusätzlichen Längssitzen an der Außenwand der Züge, sowie Klappsitze. Der Sitz in blau kennzeichnet einen Priority-Sitz und ist für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen.