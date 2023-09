Wiener Linien laden am 14. Oktober zum Recruiting Day

Am 14. Oktober 2023 laden die Wiener Linien von 11 bis 17 Uhr zum Recruiting Day in der Hauptwerkstätte ein.

Anfang August haben die Wiener Linien ein erstes Resümee über das 5-Punkte-Programm zur Bewältigung der angespannten Personalsituation gezogen und angekündigt, dass die Anstrengungen zur Personalsuche auch in den kommenden Monaten mit voller Intensität weiter gehen werden. Außergewöhnliche Recruiting-Events sind Teil des Programms.

(c) Severin Wurnig

(c) Severin Wurnig ©Severin Wurnig

(c) Severin Wurnig ©Severin Wurnig

Recruiting der Wiener Linien in der Hauptwerkstätte

Im Sommer konnten beim Bim-Recruiting am Wiener Karlsplatz bereits 500 Bewerber angesprochen werden. Jetzt geht die Initiative in die nächste Runde. Mitte Oktober können Jobsuchende in der Hauptwerkstätte der Wiener Linien zuerst im Cockpit der Straßenbahnen und Busse Platz nehmen, eine Runde drehen und dann beim Live Recruiting den dazugehörigen Fahrer- oder Lenker-Job ergattern. Jobs gibt es nicht nur bei Bim und Bus, gesucht werden ebenfalls Werkstätten- und Gleisbau-Mitarbeiter.