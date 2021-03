Wiener Linien danken Stammgästen mit Gewinnspiel für Jahreskarten-Besitzer

Als kleines Dankeschön an die Stammkunden, die den Öffis auch während der Corona-Pandemie die Treue gehalten haben, veranstalten die Wiener Linien nun ein Gewinnspiel.

Teilnehmen dürfen Kunden, die in den vergangenen zwölf Monaten durchgehend eine Jahreskarte besessen haben. Die Aktion läuft bis 5. April, wurde in einer Aussendung am Donnerstag angekündigt.