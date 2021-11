Wiener Linien: Bilanz nach einem Jahr Bauarbeiten für U2xU5

Seit beinahe einem Jahr laufen die Bauarbeiten für die neue U-Bahn-Linie der Wiener Linien, die U5. Anfang 2022 starten die Tiefbauarbeiten für die fünf neuen U2-Stationen, sowie der U5-Station Frankhplatz.

Der Ausbau des Wiener U-Bahn-Netzes liegt im Zeitplan. Das haben die Wiener Linien am Montag berichtet. Seit rund einem Jahr wird am Bau der U5 bzw. der Verlängerung der U2 gewerkt. Zufrieden zeigte man sich auch mit der Entwicklung der Kosten.

Zahlreiche Herrausforderungen bei Bauarbeiten der neuen U-Bahn-Linie

Es handle sich um ein hochkomplexes U-Bahn-Bauprojekt, das es in dieser Dimension seit dem Bau der U3 in der Innenstadt in den 1990er-Jahren nicht mehr gegeben habe, betonte Günter Steinbauer, der Geschäftsführer der Wiener Linien. "Wir sind mit einem bestvorbereiteten Projekt zu Jahresbeginn gestartet. Die umfassende Detailarbeit im Vorfeld hat sich mehr als ausgezahlt: Wir liegen im Zeitplan und werden auch 2022 zahlreiche bauliche Meilensteine setzen."