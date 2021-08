U2/U5-Linienkreuz Rathaus: So sieht die Untergrund-Baustelle aus

700 Arbeiter arbeiten täglich in der Untergrund-Baustelle des U2/U5-Linienkreuzes. In einem ersten Zwischenfazit wurden auch Journalisten zur Besichtigung der Baustelle eingeladen. Ab Herbst 2023 soll die U2 dann wieder durchgehend zwischen Karlsplatz und Seestadt fahren

U2-Tunnel zwischen Volkstheater und Rathaus

U-Bahnbau: 700 Bauarbeiter jeden Tag im Einsatz

Die Dimension des Großvorhabens wurde auch anhand einer Zahl veranschaulicht: Insgesamt 700 Menschen arbeiten jeden Tag auf den zahlreichen Baustellen des Projektes. "Der Aufwand ist enorm, wir halten die Sperre aber so kurz wie möglich und liegen voll in der Zeit", sagte Steinbauer. Ab Herbst 2023 soll die U2 dann wieder durchgehend zwischen Karlsplatz und Seestadt fahren, dann gehen die Arbeiten bei laufendem Öffi-Betrieb weiter.

Die kommenden Arbeitsschritte sind auch bereits in Planung: Als nächstes wird etwa im Tunnel selbst mit den Abbrucharbeiten der Bahnsteinkanten aus Granit begonnen: "Die Kanten müssen erneuert werden, weil die Last durch die automatischen Türen zu hoch für sie sein würde", erklärte Wolfgang Körbl, Projektleiter für den Abschnitt U2 Rathaus.

Bahnsteigtüren trennen Bahnsteig von Gleisen

Insgesamt werden in den Stationen Rathaus, Volkstheater, Museumsquartier und Karlsplatz 144 dieser Bahnsteigtüren verbaut, die den Steig von den Gleisen trennen werden. Diese sind notwendig, denn künftig soll auf dieser Strecke neben der U2 auch die voll automatisierte neue Linie U5 unterwegs sein, die ab 2026 in der ersten Ausbaustufe den Karlsplatz und den Frankhplatz verbindet.

BIs zu 45 Meter tief unter der Oberfläche

Auch an der Oberfläche sind die Bauarbeiten sichtbar: Bohrfallgeräte bohren bis zu 45 Meter tief in die Erde. Insgesamt 660 Bohrpfähle sollen das Stationsbauwerk unter der Landegerichtsstraße, wo U2 und U5 miteinander verknüpft werden, stützen - der Tunnel selbst befindet sich in 25 Meter Tiefe. Das Problem in dieser Zone ist vor allem auch das Grundwasser. Es wird in einer Leitung gesammelt und fließt direkt in den Donaukanal.