Wiener-Linien-App WienMobil verzeichnet eine Million Downloads

WienMobil fungiert seit rund zweieinhalb Jahren als umfassende Smartphone-App der Wiener Linien, die Zugriff auf alle Echtzeitinfos und Tickets bietet. Vorgänger qando geht nun in den Ruhestand.

Das kann die Smartphone-App der Wiener Linien

Fahrgäste erhalten in der Smartphone-App WienMobil neben sämtlichen Echtzeitdaten und Fahrplänen der Wiener Linien den Zugriff auf digitale Öffitickets und Live-Verkehrsinfos. Zahlreiche Mobilitätspartner wie Citybike, Carsharing und Leihscooter ermöglichen das flexible Planen von Routen durch die Stadt. WienMobil ist für Smartphones mit Android- und Apple-Betriebssystem verfügbar.

„Egal ob Sie mit den Öffis unterwegs sind oder Leihangebote nutzen: Mehr als 1 Million UserInnen bieten wir mit WienMobil ein maßgeschneidertes Angebot direkt am Smartphone. Die App ist dank aller Echtzeitinfos und unserer Mobilitätspartner der perfekte Begleiter auf allen Wegen durch Wien“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

WienMobil erhält regelmäßige Updates - bald auch für Smartwatch

Die Wiener Linien entwickeln WienMobil in regelmäßigen Updates weiter. Für die kommenden größeren Releases ist unter anderem die Unterstützung von Smartwatches geplant. So können WienMobil-User aktuelle Öffi-Informationen jederzeit am Handgelenk ablesen.