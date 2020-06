Wiener Liliputbahn im Prater nach Unfall entgleist

Am Freitag wurde die Wiener Liliputbahn gegen 19.00 Uhr im Prater von einem Kleinbus gerammt, der Zug entgleiste. Verletzt wurde niemand.

"Bis auf den Schock für den Lenker unseres Zuges ist niemand etwas passiert", sagte ein Sprecher der Liliputbahn am Samstag. Der Unfallhergang klang für Eisenbahnen geradezu klassisch. Die Lenkerin eines mehrsitzigen schwarzen Kleinbusses wollte an einem Übergang der Kleinbahnstrecke in Wien-Leopoldstadt die Trasse überqueren, bei vorhandener Stop-Tafel und offenbarem Herannahen des Zuges. "Die Autofahrerin ist im Rückwärtsgang in die Zuggarnitur hineingedonnert", berichtete der Sprecher der Praterattraktion. Verletzt wurde niemand.