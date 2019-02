Wiener Liebes-Coach: "Das sind die 7 Regeln für ewige Liebe"

Am 14. Februar ist Valentinstag – der Tag der Liebenden. Einer der führenden Beziehungs-Coaches Europas, der Wiener Dominik Borde, hat den "Love-Code" geknackt und verrät "7 goldene Regeln für die ewige Liebe".

Die lebenslange Liebe, jeder sucht nach ihr, einige finden sie tatsächlich. Selbst in bestehenden Partnerschaften wird das gemeinsame Glück oft auf die Probe gestellt. Ist die ewige Liebe in unserer Zeit überhaupt möglich? “Ja, natürlich”, weiß der Wiener Beziehungscoach Dominik Borde: “In mehr als 20.000 Coaching-Stunden konnte ich den Code einer glücklichen, dauerhaften Beziehung knacken und 7 Regeln definieren.”

#1 “Liebe ist ein Ort, an den man geht um zu geben!”

“Finde heraus, was deinen Partner glücklich macht. Denn Liebe ist ein Ort, an den man geht, wenn man das zu geben hat, was der andere wünscht, und nicht um zu bekommen, was man selbst gerade braucht. Die beste Möglichkeit, um in einer Beziehung unzufrieden zu werden, ist, wenn sich beide nur darauf konzentrieren, was sie nicht bekommen bzw. was fehlt. Paare, die langfristig, sprich über 30 oder 40 Jahre miteinander glücklich sind, schauen nicht nur auf ihr eigenes Wohl, sondern sagen: ‚Nichts macht mich glücklicher, als den anderen glücklich zu machen.‘”

#2 “Gib aus vollem Herzen!”

“Gib aus vollem Herzen – nicht, weil du dir etwas erwartest, sondern weil du liebevoll bist! Die einzige Liebe, die wir kontrollieren können, ist die Liebe, die wir geben. Der größte Schmerz im Leben kommt von Liebe, die du zurückhältst oder unterdrückst. Dein Herz wird besser mit Verwendung; zu lieben macht dich daher nicht weniger, sondern mehr. Du spürst Liebe immer dann, wenn du sie gibst.”

#3 “Mache jeden Tag zum Valentinstag!”

“Bleib dran und mache jeden Tag in eurer Paarbeziehung zu einem Valentinstag. Halte dich daran, jeden Tag, jede Sekunde, jeden Herzschlag deines Lebens. Richte zumindest sechs Wochen den Fokus ganz auf deinen Partner und darauf, was er sich wünscht. Du wirst erstaunt sein, was dabei alles in die Gänge gerät! Diese sechs Wochen sind die beste Chance, deine ewige Liebe zu leben.”

#4 “Sag‘, Ich liebe dich!”

“Liebe ist immer vielmehr, wie du bist, als was du sagst. Es ist falsch, dass viele Paare die Worte ‚Ich liebe dich‘ als abgedroschene Formel verwenden, die unüberlegt ausgesprochen nichts Besonderes bedeutet. Entscheide dich immer ganz bewusst für diese Worte und sage sie so oft wie möglich. Meine, was du sagst, und blicke deinem Partner dabei mit offenem Herzen in die Augen. Lass ihn spüren, dass jede deiner Zellen in Liebe zu ihm schwingt.”

#5 “Schenke mit Herz!”

“Gib deiner großen Liebe mit jedem deiner Geschenke das Gefühl, dass sie gesehen, gehört und verstanden wird, lass sie wissen, dass du verstehst, was ihr Innerstes bewegt – und schenke aus ganzem Herzen und mit all deiner Fülle, all deiner Liebe.”

#6 “Liebe dich selbst!”

“An all die Singles da draußen, lernt: Erst wenn du mit selbst gerne Zeit verbringst und mit dir selbst im Reinen bist, werden auch andere das tun wollen und bereit sein, dich so zu lieben, wie du bist. Wer sich in eine Paarbeziehung flüchtet, weil er sich einsam fühlt, nicht alleine sein kann oder jemanden sucht, der ihn in jeder Lebenslage unterstützt, dem wird der Partner über kurz oder lang abhandenkommen.”