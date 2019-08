Wiener "Le Burger" expandiert in die SCS und nach Dubai

Le Burger ist auf Expansionskurs. Im November eröffnet der erste Franchisenehmer auf 500m² einen Le Burger in der SCS Vösendorf. Im Dezember folgt ein Restaurant in der "Mall of the Emirates" in Dubai.

Mit der geplanten Eröffnung einer 500m² großen Filiale im November dieses Jahres in der SCS Vösendorf feiert das Wiener Familienunternehmen jetzt den ersten Franchisenehmer. Betrieben wird das Lokal mit 150 Sitzplätzen vom Unternehmer Mahrem Mert aus Wiener Neudorf. Die Investitionssumme liegt im sechsstelligen Bereich.

Auch in der SCS setzen Le Burger-Gründer Lukas Tauber und seine Partner auf den legendären Le Burger-Style mit bepflanzten Wänden und Industrie-Chic. Eine Neuerung auf der Speisekarte sind die Premium-Steaks. Tauber: "Die SCS ist der erste Le Burger, wo saftiges Filetsteak und Rib Eye Steak aus Österreich angeboten werden." Die Eröffnung in der SCS ist für Anfang November geplant.

Edel-Burger für Dubai

Nach der Eröffnung in Vösendorf folgt im Dezember der Schritt ins Ausland. Hier setzt Tauber ebenfalls auf das Franchise-Konzept. Le-Burger-CEO Ingo Faust eröffnet, gemeinsam mit einem lokalen Partner, in der durch ihre Ski-Halle weltberühmten „Mall of the Emirates“ in Dubai auf 500m² den siebenten Le Burger. "Selbstverständlich gehen wir hier auf regionale Bedürfnisse des Marktes ein. Statt Schwein verwenden wir Speck von der Pute, alkoholische Getränke werden durch hausgemachte Limonaden ersetzt. Alkoholfreies Bier und Wein ergänzen die Getränkekarte.