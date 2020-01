Wiener Landesparteitag der ÖVP am 29. Februar

Am 29. Februar findet in der "Metastadt" in Wien-Donaustadt der Wiener Landesparteitag der ÖVP statt. Dabei stellt sich Finanzminister Gernot Blümel der Wiederwahl als Wiener Parteichef.

Der Landesparteitag der Wiener ÖVP findet laut Statuten alle vier Jahre statt, erklärte ein Wiener ÖVP-Sprecher der APA. Die letzte derartige Veranstaltung erfolgte 2016, wo Blümel offiziell zum neuen Obmann gekürt wurde, nachdem er den Posten zunächst geschäftsführend innegehabt hatte. Er erhielt damals 94,84 Prozent bzw. 368 der 388 abgegebenen Delegiertenstimmen.

Die Kandidatenliste für die im Herbst stattfindende Wien-Wahl wird am 29. Februar übrigens nicht beschlossen. Wann die Listenerstellung über die Bühne geht, ist laut Partei noch offen.