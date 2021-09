Wiener Ladendiebin attackierte Polizisten mit Faustschlägen und Fußtritten

Die Polizei bekam es Dienstagfrüh in Wien-Donaustadt mit einer mutmaßlichen Ladendiebin zu tun, die äußert rabiat agierte und mehrere der Beamten attackierte.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden Dienstagfrüh gegen 9 Uhr wegen eines mutmaßlichen Ladendiebstahls in einem Geschäftslokal in der Gewerbeparkstraße in der Donaustadt alarmiert. Eine 28-jährige Deutsche soll mehrere Sicherungen mit einem Seitenschneider entfernt und anschließend das Geschäft verlassen haben.