Wiener Künstler Rosa wegen Kunstfälschung verhaftet

Im Oktober wurde der Wiener Künstler Christian Rosa in den USA wegen Kunstfälschung angeklagt. Nun wurde kolportiert, dass Rosa in Portugal verhaftet wurde.

Der Wiener Künstler Christian Rosa, der im Oktober in den USA wegen Kunstfälschung angeklagt worden ist, ist laut einem Bericht von "Der Standard" in Portugal verhaftet worden. Demnach habe ein Instagram-Posting seinen Aufenthaltsort verraten. Zuletzt hatte der Künstler Rosa, geborener Weinberger, in Kalifornien gelebt, war aber laut den FBI-Ermittlern im Februar aus den USA geflohen.