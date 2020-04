Wiener krachte im Waldviertel mit 1,64 Promille in Gegenverkehr

Am Ostersonntag verlor ein betrunkener Pkw-Lenker aus Wien im Bezirk Waidhofen/Thaya die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen das Auto einer 84-Jährigen.

Alkolenker aus Wien verursachte Pkw-Kollision im Waldviertel

Die Kontrolle über sein Kfz verlor der Mann in einer langen Rechtskurve. Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw der 84-Jährigen geriet der Wagen des Alkoholisierten ins Schleudern und blieb letztlich unterhalb einer Böschung auf der linken Seite liegen.

Beide Lenker leicht verletzt ins Spital gebracht

Die beiden Lenker wurden in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Dem 58-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Zudem wurde der Wiener der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.