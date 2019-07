Wiener Konzerthaus: Fantastisches Gastspiel von Calexico and Iron & Wine

Am Sonntag konnte sich das Publikum im Wiener Konzerthaus über ein fantastisches Gastspiel von Calexico and Iron & Wine freuen.

Calexico and Iron & Wine haben am Sonntag ihr Publikum in Wien in die weite Welt des Americana entführt und ein fantastisches Gastspiel im Konzerthaus gegeben. Von intimen Trauerballaden bis zum mitreißenden Tex-Mex reichte die Palette der Supergroup. Zwischendurch nippte Sam Beam (Iron & Wine) an einem Weinglas und urteilte: "Delicious!". Wahrlich delikat war auch das auf der Bühne Gebotene.