Wiener Kongress com.sult über Corona und die Folgen

In seinem 19. Jahr findet der "Vienna Congress com.sult 2022" heuer wegen der Corona-Pandemie schon zum zweiten Mal als Hybrid-Veranstaltung statt. Unter dem Motto "Save the Future - Strategien für einen nachhaltigen Aufschwung" diskutieren u.a. Repräsentanten der internationalen Ärzteschaft und Impfstoff-Experten am 30. und 31. Jänner über die gesundheits-, wirtschafts- und demokratiepolitischen Herausforderungen der Corona-Krise.