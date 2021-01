"Wiener Kongress 2021" über "Perspektiven mit und nach Corona"

In seinem 18. Jahr findet der "Vienna Congress com.sult 2021" heuer wegen der Corona-Pandemie erstmals als Hybrid-Veranstaltung im Wiener Haus der Industrie und als Online-Veranstaltung mit einem Livestream statt.

Unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" diskutieren Experten am Sonntag und Montag Perspektiven für die Welt mit und nach Corona mit Blick auf Digitalisierung und regionale Entwicklung - der erste Programmtag am Sonntag ist dem Schwerpunktthema Gesundheit gewidmet.