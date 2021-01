Wiener knackte Lotto-Doppeljackpot mit 2,5 Millionen

Ein Solosechser in der Bundeshauptstadt: Ein Spielteilnehmer aus Wien hat am Sonntag den Doppeljackpot beim Lotto geknackt und rund 2,5 Millionen Euro gewonnen.

"Er riskierte acht Quicktipps und der Computer zeigte sich auf Anhieb in Bestform und platzierte die 'sechs Richtigen' gleich in den ersten Tipp", hieß es am Montag in einer Aussendung der Österreichischen Lotterien.