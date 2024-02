Wiener Kinder-Ball im Böhmischen Prater

Der Kulturverband Böhmischer Prater veranstaltet einen fröhlichen "Kinder-Maskenball" im Tivoli-Saal (10., Laaer Wald 30 c) und einem beheizten Zelt.

Wiener Kinder-Ball mit Disco, Krapfen und Künstlern

Die Kinder können in der Kinder-Disco ausgelassen tanzen, Vorführungen von Künstlern aus dem Zirkus Stoffl sehen und an einem Animationsprogramm mit einer Schauspielerin von Gleam Entertainment teilnehmen. Jedes Kind erhält einen leckeren Krapfen. Die drei Besucher mit den originellsten Verkleidungen oder Masken haben die Chance, schöne Sachpreise zu gewinnen. Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Person. Für Informationen und Reservierungen wenden Sie sich bitte an das Tivoli Office unter der Telefonnummer 0676/531 23 04 oder per E-Mail an tivoliwien10@hotmail.com.