Wiener KHM schickt Schätze nach Italien

Rund 100 Exponate aus dem Kunsthistorischem Museum in Wien werden ab kommenden Sonntag im italienischen Aquileia ausgestellt. Die Schätze stammen ursprünglich aus der Region Friaul Julisch Venetien.

Rund 100 Schätze aus dem Kunsthistorischem Museum (KHM) werden ab kommendem Samstag in Aquileia, der friaulischen Stadt mit römischer und habsburgischer Vergangenheit, ausgestellt. Dabei handelt es sich um Exponate, die nach 200 Jahren wieder an ihren Fundort zurückkehren und dort gezeigt werden.

“Wunderbare Rückkehr – Schätze Aquileias aus dem Wiener Kunsthistorischem Museum” lautet der Titel der Schau, die am Samstag im archäologischen Museum Aquileias eingeweiht wird und bis zum 20. Oktober besichtigt werden kann. Organisiert wurde die Schau von der Stiftung Aquileia, den Museen der Region Friaul Julisch Venetien und dem KHM. Anlass ist das 2.200-jährige Gründungsjubiläum der altrömischen Stadt. Die von Rom gegründete Kolonie entwickelte sich zu einer der bedeutendsten Städte des römischen Kaiserreichs und in eines der wichtigsten Zentren des Christentums.

300 Exponate aus Aquileia

“Nach zwei Jahrhunderten kommen all diese Schätze wieder nach Hause, an den Ort, wo sie gefunden wurden. Wir haben unter den 300 Exponaten aus Aquileia, die im KHM aufbewahrt sind, für die Ausstellung die besterhaltenen ausgesucht. Es ist großartig, dass diese Schätze wieder in ihrem ursprünglichen Kontext gezeigt werden können. Das ist ein idealer Weg, um das 2.200 Gründungsjubiläum der Stadt zu feiern”, berichtete Georg Plattner, Direktor der Antikensammlung und des Ephesos Museums im KHM, im Gespräch mit der APA bei der Präsentation der Schau am Montag in Rom.