Wiener KH Nord verzichtet auf Kreuze in Zimmern

Damit sich Patienten anderer Religionen nicht diskriminiert fühlen, wurden in den Zimmern im Wiener KH Nord keine Kreuze aufgehängt.

Egal ob Gericht oder Schule: Ob Kreuze in öffentlichen Gebäuden hängen sollen, sorgte in der Vergangenheit bereits für zahlreiche Diskussionen.

Keine Kreuze im Wiener KH Nord aufgehängt

"Unterwerfung": FPÖ kritisiert freiwilligen Kreuz-Verzicht

Dominik Nepp übte in einer Aussendung scharfe Kritik an den fehlenden Kreuzen im Wiener KH Nord. "Das Abnehmen des Kreuzes ist eine kulturelle Selbstaufgabe. Bürgermeister Ludwig unterwirft sich damit endgültig dem Islam", so der Wiener FPÖ-Obmann. Sollte die FPÖ Wien Teil einer Koalition werden, würde das religiöse Symbol in jedem Spital hängen.