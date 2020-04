Wiener KAV-Spitäler: Lockern des Besuchsverbots ist nicht geplant

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) verfolgt derzeit keinen "Stufenplan", das am 13. März bekannt gegebene Besuchsverbot mit Ausnahmen zu lockern. Auch wenn man seit zwei Tagen keine besonderen Zuwächse an Coronavirus-Patienten verzeichne, sei es doch noch eindeutig zu früh für eine Aufhebung. Der Fokus liege bei KAV-Spitälern beim Schutz des Personals.

Risikogruppen in Wiener KAV-Spitälern freigestellt

Bereits vor einigen Wochen wurde die generelle Dienstanweisung gegeben, dass besonders schutzbedürftige Mitarbeiter, das heißt Personen mit chronischen pulmologischen Erkrankungen, chronischen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetis Mellitus sowie Erkrankungen des Immunsystems einer besonderen Schutzpflicht des Dienstgebers unterliegen. "Aufgrund der Fürsorgepflicht ist in der Dienststelle gemeinsam mit der Krankenhaushygiene bzw. der Arbeitsmedizin eine ärztliche Einschätzung zu treffen. Falls eine Eigengefährdung vorliegt, kein anderer Einsatz im KAV und kein Arbeiten von zu Hause aus möglich sind, dann wird der Bedienstete vom Dienst freigestellt" - Oberstes Ziel ist es, gefährdete Personen zu schützen und gleichzeitig die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten.

Was die in der Vorwoche von der Regierung präsentierte Maßnahme betrifft, gefährdete Personen von der Arbeit ins Home-Office zu wechseln oder alternativ freizustellen, würde dort, wo ein Arbeiten von Zuhause aus möglich ist, auch ermöglicht. Klinisches Personal werde aber zur Aufrechterhaltung des Spitalsbetriebs und des Betriebs in den Pflegeeinrichtungen weiterhin im Einsatz sein. "Wir nutzen auch alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Installierung von 'Diensträdern' - also immer gleiche diensthabende Teams, die einander im Dienst ablösen", hieß es dazu