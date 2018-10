Wiener Kabarett WIESN 2018 erweist sich als Erfolg

Die letzte Woche der Wiener Wiesn hat begonnen. Am 8. und 9. Oktober gab es als Highlight des Festes zusätzlich ein Kabarett mit zahlreichen österreichischen Künstlern.

Die Wiener Wiesn startet in die Zielgerade. Die besonders wurden im heurigen Jahr mit einem ganz besonderen Schmankerl überrascht. Am 8. und 9. Oktober fand die Kabarett WIESN mit Kabarettist und PULS 4-Star Gery Seidl, den steirischen Kabarettistinnen Kernölamazonen und Manuel Dospel statt.

„Ich kannte die Wiener Wiesn bis dato nur aus den Medien. Noch nie war ich dort, nicht in einem Zelt und schon gar nicht auf der Bühne. Damit ist jetzt Schluss. Am Montag war Weltpremiere! Zum ersten Mal gab es Kabarett auf der Wiener Wiesn, und ich durfte der Erste sein. Ein großes Lob den Veranstaltern, die dem gesprochenen Wort den ihm gebührenden Raum geboten haben und vielen Dank meinem wunderbaren Publikum. Zwischen Bier und Brezen war auch Platz für leise Töne“, erzählte Gery Seidl über seinen Auftritt.

Gery Seidl trat am Montag mit seinem Solo-Programm “Sonntagskinder” auf. Am Dienstag standen die Kernölamazonen mit ihrem „Best of“-Programm und einem Mix aus Gesang, Wortwitz, Schlagfertigkeit und Tanz auf der Bühne. Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt, heißen die beiden Steirerinnen hinter dem Karbarett.

Schmäh und Gaudi auf der Wiener WIESN 2018

„Nach dem Wiener Kabarettfestival kann der Auftritt auf der Wiener Wiesn als ein weiteres Highlight bezeichnet werden. Ein Auftritt in einem so großen Zelt und einer dadurch sehr einzigartigen Atmosphäre ist für einen Kabarettisten nicht alltäglich, sondern etwas besonderes, was einem lange in Erinnerung bleibt“, freute sich Manuel Dospel über den Abend im Bierzelt. Er präsentiere Highlights aus seinem Programm “unjugendfrei”.