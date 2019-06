Wiener Jugendzentren laden zum Mädchenpicknick ein

Der Verein Wiener Jugendzentren lädt am Samstag, den 29. Juni 2019 zum Picknick an die Alte Donau. Dabei gilt: Girls only!

Bereits zum 13. Mal lädt der Verein Wiener Jugendzentren am 29. Juni 2019 von 15 bis 18 Uhr alle Mädchen und junge Frauen zum Wien weiten Picknick. Die Mädchen haben für ihren Lieblings-Picknickplatz gevotet – so findet das Mädchenpicknick zu Ferienbeginn auf der Romawiese neben dem Angelibad statt. Die Wiese liegt direkt an der Alten Donau und ist gut mit der U6 erreichbar.

Am Samstag, den 29. Juni 2019 heißt es also: Essen, Trinken, Spielen, Sporteln, viel Spaß haben und gut in die Ferien starten. Für alle Picknickfans gilt: Decke, Essen und Trinken einpacken und einfach vorbeischauen. Der Eintritt ist frei!

Mehr Platz für Mädels

Burschen nehmen in Parks und auf Plätzen oft sehr viel Raum in Anspruch. Ein Ziel der speziellen Mädchenangebote der Wiener Jugendzentren ist es, Plätze und Freiräume abseits klassischer Burschenterritorien zu schaffen und den Mädels zur freien Gestaltung zu überlassen. Damit fördern die Jugendzentren Interaktion, Begegnung, Kommunikation und konstruktive Auseinandersetzung von verschiedenen Gruppen im Öffentlichen Raum und bewirken dadurch die Stärkung der Position der Mädchen im Öffentlichen Raum.

Was ist, wenn es regnet?

Das Mädchenpicknick findet nur bei Schönwetter statt! Im Zweifelsfall bitte die Wetterhotline unter der Telefonnummer: 0681/106 051 32 kontaktieren. Das Wetter solle allerdings sonnig-heiß werden.

Details Mädchenpicknick

Datum: Samstag, 29. Juni 2019, 15 bis 18 Uhr