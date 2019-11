Wiener Judoka Seisenbacher mit 3 Jahren Verspätung vor Gericht

Der für Dezember 2016 angesetzte Missbrauchsprozess um den Ex-Judoka Peter Seisenbacher startet am Montag in Wien. Dem Doppel-Olympiasieger werden mehrere Missbrauchsfälle vorgeworfen.

Der unter Missbrauchs-Verdacht stehende Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher hat seine bisherige Taktik nicht geändert. Er und sein Verteidiger Bernhard Lehofer äußern sich vorerst weiter nicht zu den schweren Vorwürfen, der Doppel-Olympiasieger habe sich nach seiner aktiven Karriere als Trainer in einem Wiener Judo-Verein an mehreren unmündigen Mädchen vergangen.

"Alles, was er zu sagen hat, wird er am Montag vor Gericht sagen", stellte Lehofer auf APA-Anfrage klar. Davor wird es keine weiteren Stellungnahmen zu der Verhandlung geben, die nun mit fast dreijähriger Verspätung im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts beginnt, bekräftigte der Anwalt.

Seisenbacher tauchte 2016 unter

An und für sich hätte der Prozess bereits am 19. Dezember 2016 über die Bühne gehen sollen. Der damals auf freiem Fuß befindliche Angeklagte - die Justiz hatte keine ausreichenden Gründe für einen U-Haft-Antrag gesehen - tauchte aber nicht auf. Wie man mittlerweile weiß, hatte sich Seisenbacher kurz zuvor nach Georgien abgesetzt, ehe er seine Flucht Richtung Ukraine fortsetzte. Dort wurde er im August 2017 von Zivilfahndern des Bundeskriminalamts aufgespürt, wenige Wochen später aber wieder aus der Auslieferungshaft in Kiew entlassen. Erst als er im September 2019 illegal die Ukraine verlassen wollte, weil er aufgrund einer geänderten Rechtslage befürchten musste, der Wiener Justiz übergeben zu werden, klickten erneut die Handschellen. Diesmal wurde Seisenbacher rasch nach Wien überstellt, seit 14. September befindet er sich in der Justizanstalt Josefstadt in U-Haft.