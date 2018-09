Der festgenommene Österreicher bleibt weiterhin in Polizeigewahrsam.

Wiener Journalist in der Türkei verhaftet: Polizeigewahrsam verlängert

Der junge Journalist aus Wien, der in Ankara festgenommen wurde, bleibt in der Türkei weiterhin in Polizeigewahrsam. Eine entsprechende Entscheidung fällte die türkische Staatsanwaltschaft, teilte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, Freitagabend der APA mit.

Zuvor hatte seinen Angaben zufolge ein Gespräch zwischen dem Rechtsanwalt des 29-Jährigen und der Staatsanwaltschaft stattgefunden. Die Botschaft stehe mit dem Anwalt des Österreichers in Kontakt, so der Außenamtssprecher.