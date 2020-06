Wiener IS-Kämpfer behält Staatsbürgerschaft: Fall für Ludwig erledigt

Der mutmaßliche Wiener IS-Kämpfer Azad G. behält die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Stadt Wien wollte diese aberkennen, doch das Verwaltungsgericht Wien lehnte dies mit dem Argument ab, dass der Mann ansonsten staatenlos sein würde.

Für Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist der Fall in dieser Hinsicht erledigt, wie er in der Fragestunde der Landtagssitzung am Donnerstag festhielt.

Ludwig woillte IS-Kämpfer Staatsbürgerschaft entziehen

Azad G. ließ Schussverletzungen in Wien behandeln und kassierte Mindestsicherung

So kehrte Azad G. ein Jahr nach seiner Ausreise 2013 nach Syrien in seine Heimatstadt Wien zurück, um sich eine Schussverletzung mehrfach ambulant behandeln zu lassen. Während dieses Fronturlaubes kassierte er 14-mal 885,47 Euro Mindestsicherung. Nach Bekanntwerden des Falls wollte die MA 35 (Einwanderung und Staatsbürgerschaft) dem Austro-Türken nach einem umfassenden Ermittlungsverfahren die österreichische Staatsbürgerschaft aberkennen.

Wiener IS-Kämpfer behalt österreichische Staatsbürgerschaft

Im Fall Azad G. sieht Ludwig nun die Bundesbehörden - konkret die Sicherheitspolizei und die Justiz - am Zug. Sollte der Mann einreisen, müsse er sofort an der Grenze in Gewahrsam genommen werden. "Eine andere Möglichkeit gibt es in dieser Situation nicht."