12.400 Euro bei Fronturlaub kassiert: Wiener "IS-Kämpfer" verliert österreichische Staatsbürgerschaft

Ein mutmaßlicher IS-Kämpfer soll die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren. Während seinem Fronturlaub hat er 12.400 Euro Sozialhilfe kassiert.

Ein mutmaßlicher Wiener IS-Kämpfer (27), der auf seinem Fronturlaub in Österreich 12.400 Euro Sozialhilfe kassiert hat, soll nun die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren. Am heutigen Donnerstag wird die MA 35 den Bescheid zur Entziehung der österreichischen Staatsbürgerschaft gegen den Austro-Türken erlassen (versenden), bestätigte das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA einen Bericht der "Krone".

Bescheid ist noch nicht rechtskräftig

Austro-Türke kassierte während Fronturlaub 12.400€ Mindestsicherung

So kehrte Azad G. ein Jahr nach seiner Ausreise 2013 nach Syrien in seine Heimatstadt Wien zurück, um sich eine Schussverletzung mehrfach ambulant behandeln zu lassen. Während dieses Fronturlaubes kassierte er 14-mal 885,47 Euro Mindestsicherung.

Sechs weitere Fälle mit Grundlage für Entziehung der Staatsbürgerschaft

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist in weiteren sechs Fällen die Grundlage für eine Entziehung der Staatsbürgerschaft gegeben. Diesbezügliche Verfahren seien eingeleitet, hieß es aus dem Rathaus. In der Vergangenheit gab es bereits einen ähnlich gelagerten Fall. Anfang 2018 wurde einem mutmaßlichen Jihadisten die Staatsbürgerschaft entzogen. Das Verfahren, das einen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürger betroffen hat, ist rechtskräftig beendet. Die Zustellung des entsprechenden Bescheids war damals "relativ" einfach: Der Mann saß in Österreich in Haft.