Wiener Innenstadt: Diebin verletzte Ladendetektivin

Die Polizei konnte gestern in der Wiener Innenstadt eine mutmaßliche Ladendiebin festnehmen. Die Frau hatte zuvor eine Ladendetektivin leicht verletzt.

Eine Ladendetektivin beobachtete am Freitag in der Spiegelgasse eine Tatverdächtige beim Taschendiebstahl und hielt sie gegen 18 Uhr an. Die mutmaßliche Täterin versuchte sich der Anhaltung zu entziehen, wobei die Detektivin leicht verletzt wurde.