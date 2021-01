Wiener in Krems überfallen: Teenie-Quintett ausgeforscht

Mitte Dezember wurde ein Jugendlicher aus Wien Opfer eines Raubüberfalls am Bahnhof Krems. Als er die Tat anzeigte, erkannte er einen der Beteiligten auf der Polizeiinspektion wieder.

Opfer mit Schlagring attackiert: Wiener erstattete Anzeige

Der Jugendliche aus Wien hatte am 18. Dezember in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) angezeigt, dass er am Vortag von einem Quintett in Krems in einen Waggon gedrängt worden sei und seine Geldbörse, das Mobiltelefon sowie seine Kopfhörer aushändigen sollte. Weil er sich geweigert habe, sei ihm von einem Täter ein Hieb mit einem Schlagring ins Gesicht versetzt worden. Er sei verletzt zu Boden gegangen und habe sich dann in einen anderen Waggon retten können, so das Opfer. Geraubt worden sei nichts. Der Jugendliche wurde im Universitätsklinikum St. Pölten ambulant behandelt.