Wiener Impf-Infrastruktur bleibt weiterhin bestehen

Die Impf-Infrastruktur in Wien wird bis auf weiteres so belassen, wie sie derzeit ist. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Interview mit der APA betont.

Wien bereitet Auffrischungsimpfungen vor

Impfungen im Austria Center Vienna weiterhin möglich

1G-Regel: Ludwig zurückhaltend

In Sachen 1G-Regel - also etwa Zutritts-Privilegien nur für Geimpfte - zeigte sich Ludwig einmal mehr zurückhaltend. In Wien funktioniere das Testsystem gut. Die PCR-Untersuchung mittels der Aktion "Alles Gurgelt" werde auch bis auf weiteres kostenlos bleiben, versprach der Bürgermeister. Denn es gebe Menschen, die sich nicht impfen lassen. "Wenn sich die nun testen auch nicht lassen, verlieren wir den völligen Überblick, wie sich die Mutation verbreitet in der Bevölkerung." 1G sei für ihn "keine generelle Lösung". Wien hat allerdings nun die Gültigkeit der Tests verringert.