Wiener Immobilien Messe ab 16. März 2019 in der Messe Wien

Die Wiener Immobilien Messe findet am 16. und 17. März im Congress Center der Messe Wien statt und wird zum Treffpunkt für alle Interessierten, die auf der Suche nach einer Immobilie - ob Eigentum oder Miete - sind.

Öffnungszeiten und Tickets

Die Wiener Immobilien Messe ist am Samstag, 16.3., von 10-18 Uhr und am Sonntag, 17.3., von 10-17 Uhr geöffnet. Geöffnet sind beide Eingangsfoyers: A am Messeplatz 1 und der U2-Station „Messe-Prater“ und D an der Trabrennstraße 7 und der U2-Station „Krieau“. Vergünstigte Online-Tickets können auf der Website erworben werden. Ein Ticket, zwei Messen: Das Ticket für die Wiener Immobilien Messe gilt auch für die parallel stattfindende Wohnen & Interieur – und umgekehrt.