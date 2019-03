Wiener HTL-Schüler stach Kontrahenten mit kaputter Flasche ins Gesicht: Urteil

Trotz seines Anti-Aggressionstrainings attackierte ein 17-jähriger Wiener im Sommer bei einem Discobesuch einen 18-Jährigen in Wien-Neubau. Der HTL-Schüler stand dafür am Mittwoch vor Gericht.

Ein 17 Jahre alter HTL-Schüler ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu zweieinhalb Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden, weil er im Streit vor einer Diskothek in Wien-Neubau einen anderen Jugendlichen mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert hatte. Er schlug dem um ein Jahr älteren Burschen die Flasche auf den Kopf und stach ihm damit auch ins Gesicht.