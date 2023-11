Wiener hielt Freundin gefangen und verprügelte sie: Festnahme

Eine 39-Jährige wurde in der Wohnung ihres Freundes in Wien-Donaustadt festgehalten und geschlagen. Erst als der 33-Jährige ins Bett ging, konnte die Frau flüchten.

Im Zuge einer Meinungsverschiedenheit soll ein 33-Jähriger (StA.: Österreich) an dessen Wohnadresse in Wien-Donaustadt seine 39-jährige Lebensgefährtin am 6. November in einem Zimmer eingesperrt und diese mehrmals geschlagen haben. Erst am nächsten Tag konnte die 39-Jährige aus der Wohnung fliehen, als der Tatverdächtige geschlafen hat.