Wiener Heurigentradition neu interpretiert bei Sissi Huber

Sissi Huber bietet ein neues Heurigenerlebnis, das Wiener Tradition mit einem modernen Touch verbindet. Hier trifft man sich zu einem Glas G'spritzten und köstlichen Tapas.

Wovon wir überrascht waren

Das Buffet ist ein wahres Schlaraffenland an Heurigen-Spezialitäten und die Wochenkarte bietet saisonale Schmankerl. Eine weitere Überraschung ist das mediterrane Restaurant Terra Rossa, das nebenan mit einem Feuerwerk an frischem Fisch, Meeresfrüchten, Pasta, Salaten und gegrilltem Fleisch aufwartet.

Wofür wir wiederkommen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Über den Heurigen Sissi Huber in Wien-Ottakring

Die Schwingungen des Heurigen Sissi Huber lassen sich am besten als Symphonie aus Alt und Neu beschreiben - eine Hommage an die Wiener Heurigentradition, neu interpretiert mit einem modernen Touch. Es ist, als hätte man eine Schallplatte aufgelegt, die die Melodie der Vergangenheit spielt, aber mit einem frischen Beat. Das ist das Werk von Sissi Huber, stolze Erbin einer alteingesessenen Wiener Heurigenfamilie, die das traditionelle Heurigenerlebnis neu interpretiert hat. Sissi Huber ist zum Treffpunkt für Freunde geworden, die bei einem Glas G'spritzten und köstlichen Tapas zusammensitzen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Das Angebot

Das Buffet bei Sissi Huber ist nicht einfach ein Buffet. Man kann es getrost als Schlaraffenland an Heurigenspezialitäten betiteln. Mit ihren Tapas bringt Sissi Huber die Spannung auf den Teller, die oft als pure Versuchung bezeichnet wird. Wer hier einkehrt, findet auch eine Wochenkarte mit saisonalen Spezialitäten.

Lage & Ambiente

Sie finden Sissi Huber in Ottakring, Roterdstraße 5, einem Bezirk, der sich seinen dörflichen Charme bewahrt hat und weniger touristisch ist als Grinzing und Neustift. Diese Ecke Wiens hat eine Weinbaugeschichte und der beste Wein? Sie ahnen es: Er kommt zum Teil direkt aus der Roterdstraße. Hier sitzt man im Schatten der Weinreben, umgeben von alten Steinmauern und dem Rauschen der Blätter im Wind. Ein Ort, an dem die Zeit still zu stehen scheint und jeder Schluck Wein und jeder Bissen Essen zu einem besonderen Moment wird.