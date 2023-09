Wiener Hauptbahnhof: Parfum-Diebe versteckten Beute in Reisekoffer

Am Dienstag klickte für ein Diebes-Duo am Wiener Hauptbahnhof die Handschellen. Die Frau und der Mann wollten mehrere Parfum-Flaschen aus einem Drogeriefachgeschäft mitgehen lassen.

Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof wurden am 12. September gegen 13.00 Uhr in ein Drogeriefachgeschäft alarmiert, da ein Ladendetektiv eine 36-jährige vermeintliche Ladendiebin (StA.: Tschechien) anhalten konnte.