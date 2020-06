Wiener Hard Rock Cafe: Gratis Burger für alle "Corona-Helden"

Mit einer besonderen Aktion für Menschen, die während der Coronakrise im Gesundheitswesen tätig sind, lockt nun das Hard Rock Cafe Wien: Kostenlose Burger warten auf die "Corona-Helden".

Das Hard Rock Cafe Vienna zollt mit einer Gratis-Burger-Aktion den zahlreichen Heldinnen und Helden Tribut, die in diesen herausfordernden Zeiten unermüdlich für die Gemeinschaft gearbeitet haben.

Gratis-Burger: So funktioniert die Aktion

Das Hard Rock Cafe hat am 29. Mai unter Einhaltung sämtlicher Vorgaben der Gesundheitsbehörden geöffnet und empfängt seitdem wieder Rock-Fans und Burger-Liebhaberin der Rotenturmstraße. “Hard Rock ist stolz, die lokalen Helden für ihren unermüdlichen Einsatz für das Gemeinwohl mit unserem berühmten Legendary Burger zu belohnen. Wir möchten uns bei allen selbstlosen Helfern bedanken und diese kleine Geste ist das Mindeste, was wir tun können, um unserem Dank Ausdruck zu verleihen”sagt Stephen K. Judge, President of Cafe Operations für Hard Rock International.