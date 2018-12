Wiener Händler hoffen auf den letzten Einkaufssamstag

Die Wiener Händler hoffen auf ein kleines Weihnachtswunder und einen starken letzten Einkaufssamstag. Bisher blieb man nur geringfügig unter den Zahlen des Vorjahres.

Die Wiener Händler blicken optimistisch auf den letzten Einkaufssamstag. Bisher sei der Umsatz des Weihnachtsgeschäfts um ein Prozent hinter dem Vorjahreswert geblieben. Doch für das letzte Einkaufswochenende im Advent wird mit einem Aufschwung gerechnet, hieß es in einer Aussendung der Wiener Wirtschaftskammer am Freitag.

Geschenke in letzter Minute

“Immer mehr Menschen kaufen Geschenke in letzter Minute. In der Einkaufswoche vor dem Heiligen Abend werden 30 Prozent des Weihnachtsgeschäftes gemacht. Rund die Hälfte davon, also 15 Prozent, erwarten wir allein am 22. Dezember”, sagte Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel.