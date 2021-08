Wiener Gürtel Nightwalk mit vier Bühnen und 2G-Nachweis

Am Samstag startet der 23. Gürtel Nightwalk in Wien. Zwischen Thaliastraße und Ottakringer Straße gibt es insgesamt vier Open-Air-Bühnen, die mit verschiedenen Sounds bespielt werden.

Vor und in den teilnehmenden Clubs wie B72, Rhiz oder Chelsea sind etwa die Poppunk-Band Curb, das Vienna Samba Project oder Modecenter zu erleben, die es sich zwischen Alternative, Punk und Noise gemütlich gemacht haben. Das Hip-Hop-Duo EsRAP bespielt den Kubus Valie Export am Lerchenfelder Gürtel, während die mit den beiden Wanda-Mitgliedern Ray Weber und Christian Hummer bestückte Gruppe LöweLöwe im Loft zu ihrem Instrumenten greift. Der Nightwalk findet heuer in Erinnerung an den kürzlich verstorbenen SPÖ-Gemeinderat Heinz Vettermann statt, der Mitgründer des Events war.