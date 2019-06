Wiener Gürtel Connection sammelt über 20.000 Euro für den Augustin

Am 29. Mai 2019 wurde bei der Wiener Gürtel Connection wieder für den guten Zweck gefeiert. Rund 6.000 Gäste vergnügten sich am Mittwoch in den 14 teilnehmenden Betrieben am Lerchenfeldergürtel.

Insgesamt konnte die Summe von € 20.162,49 gesammelt werden, die an den AUGUSTIN gespendet wird. Das unabhängige Sozial- und Medienprojekt wurde 1995 gegründet. Der Verkauf der Straßenzeitungen hilft Menschen, die aus verschiedenen Gründen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, ihre Not zu lindern und ihren Ausbruch aus der Entmündigung zu fördern.