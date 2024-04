Wiener Grüne: Gürtel soll für Nachtschwärmer attraktiver werden

Die Wiener Grünen möchten nicht nur den Verkehr am Gürtel eindämmen, sie fordern außerdem Maßnahmen, um den Bereich für Nachtschwärmer wieder attraktiver zu machen.

Die Gürtelbögen sind eine beliebte Fortgehmeile. Nach der Ansiedlung erster Lokale vor 30 Jahren werde das Areal von der Stadt aber zunehmend vernachlässigt, kritisierten die Grünen am Freitag in einer Pressekonferenz. Mehr Platz soll es etwa für Schanigärten geben.

Gürtelbögen in Wien sind beliebte Fortgehmeile

Die Partei drängt seit geraumer Zeit auf eine Reduktion der Autos am Gürtel, über den täglich 70.000 Fahrzeuge brausen. Verkehrsader soll die Straße zwar bleiben, allerdings in abgespeckter Form. Die Grünen fordern etwa die Wegnahme jeweils einer Fahrspur pro Richtung. Im Gegenzug soll mehr Platz zum Beispiel für Lokalbesucher geschaffen werden, verlangten Planungssprecher Kilian Stark und Lena Köhler, die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin der Grünen in der Josefstadt.