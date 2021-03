Wiener Grüne wollen Verteilung der Förderstunden nach Chancenindex

Seit Anfang März läuft die Zuteilung der vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellten Förderstunden zum Aufholen von Lernrückständen aus dem Distance Learning. Pro Klasse sollen dafür wöchentlich bis zu zwei Stunden zusätzlich für Fördereinheiten zur Verfügung stehen.

Die Wiener Grünen kritisieren die Art der Verteilung in der Bundeshauptstadt und wollen eine Zuteilung anhand eines Sozialindex ("Chancenindex") - bevorzugt werden sollen also Brennpunktschulen.

Brennpunktschulen sollen bevorzugt werden

Unstrittig ist, wofür das Geld verwendet werden soll - nämlich entweder für Klassenteilungen in Deutsch, Mathe und Fremdsprachen, Kleingruppenunterricht in den Hauptgegenständen, Förder- und Ergänzungsunterricht oder weitere individuelle Fördermaßnahmen. Nicht gedacht sind sie für Freigegenstände oder unverbindliche Übungen. Möglich ist aber nicht nur ein kontinuierlicher Einsatz, sondern auch eine Blockung etwa vor Schularbeiten.

Kritik an Bildungsstadtrat Wiederkehr

Die Grünen werfen Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) nun in einer Aussendung vor, in Wien nicht bedarfsgerecht, sondern nach dem Gießkannenprinzip "Gleich viel für alle" zuzuteilen. "Da gibt es nun sehr viel Geld, um einen Schritt in Richtung Chancengerechtigkeit in der Bildung zu gehen, und die rot-pinke Stadtregierung vergibt dies fahrlässig", so die beiden Bildungssprecher Julia Malle und Felix Stadler.