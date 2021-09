Wiener Grüne wählen im Oktober neue Parteispitze

Die Wiener Grünen suchen eine neue Parteispitze. Die Entscheidung über die Hebein-Nachfolge fällt am 16. Oktober bei der Landesversammlung in der Messe Wien.

Am 16. Oktober entscheiden die Wiener Grünen, wer künftig an der Spitze der nunmehr in Opposition befindlichen Partei stehen wird. Das teilten die Grünen der APA auf Anfrage mit. Der Posten ist seit dem Rücktritt von Birgit Hebein nach der Wien-Wahl 2020 vakant. Ob bei der Landesversammlung in der Messe Wien tatsächlich nur eine Person gekürt wird, ist fraglich. Möglicherweise installiert man auch eine Doppelspitze.