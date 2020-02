Wiener Grüne fordern "Spekulationsverbot" bei Altbauten

Geht es nach dem grünen Klubchef David Ellensohn, sollen Weiterverkäufe von Mietwohnhäusern in Wien erschwert werden.

Die Wiener Grünen wollen zusätzliche Hürden am Immobilienmarkt etablieren. Konkret soll der Weiterverkauf von Wohnhäusern erschwert bzw. in bestimmten Fällen für einen gewissen Zeitraum sogar verboten werden, erklärte Klubchef David Ellensohn am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Das soll den Anstieg von Mieten eindämmen.