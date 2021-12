Wiener Gründer verkauft Sprachen-App Busuu um 385 Mio. Euro

Der gebürtige Wiener Bernhard Niesner verkaufte die von ihm mitgegründete Sprachenapp Busuu um kanpp 400 Millionen Dollar an das US-Unternehmen Chegg. Niesner bleibt jedoch in seiner Funktion als CEO bestehen.

Busuu im Jahr 2008 gegründet

Niesner und der Liechtensteiner Adrian Hilti gründeten Busuu im Jahr 2008 in Madrid und verlegten 2012 den Firmensitz nach London. 2010 investierte Hansmann nach eigenen Angaben ein paar Hunderttausend Euro in das Start-up und hielt damals 20 Prozent. Investoren haben bisher rund 16 Mio. Euro in die Sprachlern-App gesteckt.