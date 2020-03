Wiener Graben: Kerzen und Zeichnungen bei Pestsäule

Besorgte Städter sind zurzeit öfter bei der Pestsäule am Wiener Graben unterwegs. Dort sind nämlich Kerzen und Zeichnung zu sehen.

Die Pestsäule am Wiener Graben scheint derzeit Anlaufstelle für manch besorgten Städter zu sein: Am Sockel finden sich zahlreiche Kerzen, Kinderzeichnungen mit Gebeten hängen an der Balustrade. "Schütze uns vor dem Coronavirus" steht auf einer Zeichnung zu lesen, auf einer anderen "Bitte lieber Gott hilf".