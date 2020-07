Wiener Gesundheitsstadtrat fordert kostenlosen Coronatest an den Grenzen

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker fordert kostenlose Coronatest an den Grenzen. Außerdem müsse die Qualität bei Formularen verbessert werden.

Am Grenzmanagement im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen gibt es heftige Kritik. Zum einen wird bemängelt, dass die Qualität der von Einreisenden mitgebrachten Tests nicht gewährleistet und die auszufüllenden Quarantäne-Erklärungen teils völlig unleserlich seien. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) spricht sich für kostenlose Coronatests an Österreichs Grenzen aus.

Urlaubsrückkehrer sollen kostenlos getestet werden

Urlaubsrückkehrer, unabhängig von ihrer Nationalität und davon, ob sie aus Ländern mit Reisewarnung kommen, sollen nach dem Vorbild Deutschlands kostenlos auf Covid-19 getestet werden. "Damit soll die Qualität der Tests gewährleistet sein, die wir in Österreich gewohnt sind", sagte Hacker im Ö1-"Morgenjournal" am Freitag. Momentan sei es so, dass man da "aus irgendwelchen Fremdsprachen, aus irgendwelchen Ländern mit irgend einem Zettel daher kommen kann und sagen kann, das ist jetzt ein geprüfter Covid-Test aus der Ukraine oder aus Bulgarien oder aus der Türkei und ein 18-jähriger junger Mann soll entscheiden, ob das ein gültiges, qualitätsgesichertes Covid-19-Testergebnis ist. Das halte ich für eine Augen-Auswischerei. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir es in dem Qualitätsniveau, in dem wir es gewohnt sind, machen."