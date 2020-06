Wiener Gemeinderat will bestimmte Corona-Strafen erlassen

Am heutigen Mittwoch will der Wiener Gemeinderat einen Resolutionsantrag verabschieden, damit bestimmte Corona-Strafen erlassen werden. Eine General-Amnestie wird allerdings nicht gefordert.

Der Wiener Gemeinderat verabschiedet am heutigen Mittwoch einen von den Regierungsparteien SPÖ und Grünen eingebrachten Resolutionsantrag, in dem die türkis-grüne Bundesregierung angehalten wird, eine Amnestie für bestimmte Corona -Strafen zu erlassen. Eine Sprecherin des SPÖ-Rathausklubs betonte auf APA-Nachfrage, dass keine General-Amnestie gefordert wird.

Keine Rechtsgrundlage für Coronastrafen

Konkret umfasst der Antrag all jene, die eine Verwaltungsstrafe für das Betreten öffentlicher Orte bekommen haben, um zu privaten Räumlichkeiten zu kommen. "Für diese Strafen gibt es keine Rechtsgrundlage", verwies die SPÖ-Rathausklub-Sprecherin auf eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Wien. Betroffen vom Antrag sind alle bereits rechtskräftig verhängten Verwaltungsstrafen in diesem Zusammenhang: "Das heißt in der Praxis, es müssten alle rückabgewickelt werden." Um Missverständnisse auszuräumen, stellte die Sprecherin klar: "Es handelt sich um keine General-Amnestie."