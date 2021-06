Wiener Gemeinderat diskutierte Rechnungsabschluss des Coronajahrs 2020

Ein Defizit von 1,1 Mrd. Euro statt ausgeglichenem Haushalt: In Wien wird seit heute Montag der Wiener Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 diskutiert.

Coronakrise: Auswirkungen stärker als bei Finanzkrise 2008/2009

1,1 Mrd. Euro neue Schulden

Der Schuldenstand der Stadt ist deutlich gewachsen. 1,1 Mrd. Euro neue Schulden mussten aufgenommen werden. Insgesamt steht die Stadt nun - also mit Stand Dezember 2020 - mit 7,8 Mrd. Euro in der Kreide. Der Topf der Rücklagen wurde von 1,8 auf 1,9 Mrd. Euro vergrößert. Der Großteil der Ausgaben, nämlich knapp 50 Prozent des Gesamtbudgets, lag in jenen Bereichen, die während der Coronakrise besonders im Fokus standen: 2,5 Mrd. Euro flossen in die Gesundheit, 2,2 Mrd. Euro in Sozialmaßnahmen und 2,7 Mrd. Euro in die Bildung.